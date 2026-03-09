أحمد بن زيتون: ترسيخ ثقافة العطاء

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم زايد للعمل الإنساني، يمثِّل مناسبة إنسانية نستحضر فيها ذكرى رحيل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسّخ بقيمه النبيلة نموذجاً فريداً في العطاء والعمل الإنساني، وجعل من مدّ يد الخير ومساعدة المحتاجين نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات.

وأوضح معاليه أن النهج الإنساني الذي أرساه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي، وأصبح جزءاً أصيلاً من منظومة القيم المجتمعية في دولة الإمارات.

وأضاف: أن شرطة أبوظبي تحرص على تعزيز دورها المجتمعي من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات الإنسانية والتطوعية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومختلف فئات المجتمع.