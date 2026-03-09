الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمر العلماء: العمل الإنساني مسؤولية حضارية

عمر العلماء: العمل الإنساني مسؤولية حضارية
9 مارس 2026 04:39

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية متجددة تستحضر فيها دولة الإمارات القيم الإنسانية التي رسخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي شكلت أساساً لنهج إنساني متكامل جعل من العطاء والتضامن مع الشعوب والمجتمعات ركناً أصيلاً في مسيرة الدولة التنموية ورسالتها الحضارية تجاه العالم.
وقال معاليه: إن دولة الإمارات، بفضل الله، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ إرث الشيخ زايد الإنساني، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بأن العمل الإنساني مسؤولية حضارية وقيمة إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود والجغرافيا.

