علوم الدار

عهود الرومي: رسالة أمل إلى العالم

عهود الرومي: رسالة أمل إلى العالم
9 مارس 2026 04:39

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة نستحضر فيها قيماً إنسانية راسخة، غرسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين جعل العطاء نهجاً ثابتاً في حياة المجتمع، ورسالة إنسانية تحملها دولة الإمارات إلى العالم بكل ما فيها من خير وأمل.
وقالت معاليها: إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل السير على النهج الذي أرساه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، عبر مبادرات إنسانية وتنموية تعزز قيم الرحمة والتكافل، وتمنح الأمل للمجتمعات.
وأضافت معاليها: أن إرث الشيخ زايد الإنساني لا يقاس بما قُدم من مبادرات أو مشاريع فحسب، بل بما تركه من أثر عميق في حياة الناس حول العالم.

