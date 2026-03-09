الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد القرقاوي: نموذج مشرق في خدمة الإنسان

محمد القرقاوي: نموذج مشرق في خدمة الإنسان
9 مارس 2026 04:39

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات تستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني، بصمة القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل العطاء منهجاً راسخاً في بناء الدولة، وقيمةً محورية في محطاتها التنموية، وجعل خدمة الإنسان هدفاً رئيسياً في كل خطوة من خطوات مسيرتها المباركة.
وقال معاليه: اليوم، نرى هذه القيم متجسّدة في نهج قيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في نموذج مشرق للقيادة المرتكزة على خدمة الإنسان، والحرص على راحة مواطني الدولة والمقيمين فيها، ما يمثل امتداداً طبيعياً لإرث الوالد المؤسس، ونهجاً راسخاً في سياسات الإمارات الداخلية والخارجية.

