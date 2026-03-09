الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر: نهج الشيخ زايد  الإنساني ركيزة أساسية في مسار الإمارات

سعود بن صقر: نهج الشيخ زايد  الإنساني ركيزة أساسية في مسار الإمارات
9 مارس 2026 04:39

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» مناسبة وطنية خالدة، نستذكر فيها سيرة القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما أرساه من قيم إنسانية راسخة جعلت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والخير، ومدّ يد العون لكل محتاج، دون تمييز أو حدود.
وقال سموه: إن نهج الشيخ زايد في ميادين العمل الإنساني والخيري شكّل ولا يزال ركيزةً أساسية في مسار دولة الإمارات، ومنهجاً متجذّراً يستند إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، وأن العطاء الإنساني مسؤولية أخلاقية وحضارية تجاه البشرية جمعاء.
وأضاف سموه أن دولة الإمارات بفضل رؤيتها الإنسانية الشاملة، واصلت ترسيخ حضورها الدولي في ميادين الإغاثة والتنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة التطوع ومبادرات الخير، بما يعكس قيم مجتمع دولة الإمارات الأصيلة، ويجسد رسالتها في نشر السلام والتسامح والتعايش.
ونوّه سموه إلى أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يشكل دعوة متجددة لأفراد المجتمع كافة والمؤسسات لمواصلة مسيرة العطاء، واستلهام إرث الوالد المؤسس في البذل، وترسيخ القيم الإنسانية في نفوس الأجيال القادمة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية جمعاء.

أخبار ذات صلة
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
«المنجزات العلمية القرآنية في رمضان» محور محاضرة «مركز جمعة الماجد»
رمضان
سعود بن صقر
رأس الخيمة
شهر رمضان
الإمارات
الشيخ زايد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
يوم زايد للعمل الإنساني
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
علوم الدار
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
اليوم 17:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©