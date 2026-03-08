الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الحمرية» تحيي يوم زايد للعمل الإنساني بمبادرات نوعية

9 مارس 2026 01:35

الشارقة (وام)

أطلق نادي الحمرية الثقافي الرياضي، بالتعاون مع بلدية الحمرية، ضمن فعاليات «رمضان الحمرية»، مبادرة «إفطار عابر سبيل» لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في المنطقة، وذلك إحياءً لـ«يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 رمضان المبارك، تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».
شهدت المبادرة مشاركة كل من سلطان الشامسي، أمين السر العام للنادي، والدكتور سلطان فايز، مستشار الجودة والتميز، وأيمن العمريين، المدير التنفيذي، إلى جانب موظفي النادي وعدد من أهالي المنطقة.
وأكد سلطان الشامسي أن هذه المبادرة تأتي إحياءً لهذه المناسبة الوطنية التي تجسد أسمى القيم الإنسانية ومبادئ العطاء والعمل الإنساني التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وأشار الشامسي إلى أن هذا التنسيق يعكس روح التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة في إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ القيَم الإنسانية النبيلة في المجتمع.

