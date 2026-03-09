الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أنور قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية

أنور قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية
9 مارس 2026 04:39

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة لمواجهة الاعتداء الإيراني ستكون علنية وواضحة، ولن تعتمد على تسريبات صحافية أو روايات مجهولة المصدر، مشيراً إلى أن الهدف هو وقف الاعتداءات المستمرة وليس الانجرار إلى التصعيد. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عبر منصة «إكس»، أمس، إن الإمارات في حالة دفاع عن النفس في مواجهة الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها وسكانها وبنيتها المدنية.  وأضاف: «أي إجراءات دفاعية ستتخذها الدولة ستكون علنية وواضحة، ولن تعتمد على تسريبات صحافية أو روايات مجهولة المصدر والمقصد».  وتابع معالي الدكتور أنور قرقاش قائلاً إن هدفنا وقف هذا الاعتداء المستمر على الإمارات ودول الخليج العربي، لا الانجرار إلى التصعيد.

