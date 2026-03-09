الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يعزي هاتفياً وزيري الداخلية والخارجية في الكويت

عبدالله بن زايد يعزي هاتفياً وزيري الداخلية والخارجية في الكويت
9 مارس 2026 04:41

أبوظبي (وام)

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن خالص تعازيه ومواساته لدولة الكويت الشقيقة في شهيدي الواجب، المقدم ركن عبدالله عماد الشراح، والرائد فهد عبدالعزيز المجمد، من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، اللذين استشهدا أثناء أداء مهامهما الوطنية، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين لسموه مع معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت. وأدان سموه، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، خلال الاتصالين، الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودولة الكويت وعدد من الدول الشقيقة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت في كل ما تقوم به من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزائرين، مشدداً على أن أمن دولة الكويت الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
وزارة الاقتصاد: الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق 6 أشهر
عبدالله بن زايد
الإمارات
وزارة الخارجية
الكويت
اتصال هاتفي
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©