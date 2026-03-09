الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد الفجيرة: في وطن يقوده محمد بن زايد مستقبل الإمارات في أيد أمينة

ولي عهد الفجيرة: في وطن يقوده محمد بن زايد مستقبل الإمارات في أيد أمينة
9 مارس 2026 04:40

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنه «في وطن يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نشعر دائماً بالثقة والطمأنينة بأن مستقبل الإمارات في أيدٍ أمينة».
 وأضاف سموه: بفضل حكمتكم ورؤيتكم النافذة، يظل هذا الوطن واحة أمن واستقرار، تسوده الوحدة والقوة بين أبنائه والمقيمين على أرضه.
 وشدد سمو ولي عهد الفجيرة بالقول: نحن جنود هذا الوطن الأوفياء، نسير بثبات ونستمد منكم الإلهام والقوة، ونمضي بعزم لا يلين في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن بلادنا، مختتماً كلمته بالدعاء: حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وأدام علينا نعمة الأمن والازدهار.

