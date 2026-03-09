الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين عقب اعتراض ناجح

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تعاملت مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين، عقب الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وأوضحت أن الحادث الأول أسفر عن تعرض شخص من الجنسية الأردنية لإصابة بسيطة، وأسفر الحادث الثاني عن تعرض شخص من الجنسية المصرية لإصابة متوسطة.وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس.

وتهيب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.