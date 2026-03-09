الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين عقب اعتراض ناجح

أرشيفية
9 مارس 2026 11:55

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تعاملت مع حادثين نتيجة سقوط شظايا على موقعين، عقب الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.
وأوضحت أن الحادث الأول أسفر عن تعرض شخص من الجنسية الأردنية لإصابة بسيطة، وأسفر الحادث الثاني عن تعرض شخص من الجنسية المصرية لإصابة متوسطة.وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس.

وتهيب الجهات المختصة في إمارة أبوظبي بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

