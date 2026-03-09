الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
"شرطة أبوظبي" تنفذ مبادرة "خير الأيام" تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني

"شرطة أبوظبي" تنفذ مبادرة "خير الأيام" تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني
9 مارس 2026 12:13

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي مبادرة "خير الأيام" في منطقة مصفح، تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يجسد إرث العطاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس القيم الراسخة التي أرساها في ميادين العمل الخيري والإنساني.

 

وأكد العقيد يوسف محمد المهيري، مدير مركز شرطة مصفح، أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التكافل، مشيراً إلى توزيع 3000 وجبة إفطار على العمال في منطقة مصفح، إلى جانب تقديم فحوصات طبية مجانية وبرامج توعوية وصحية خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأوضح أن الفعالية تضمنت أيضاً أنشطة ترفيهية ومسابقات متنوعة مع جوائز رمزية، أسهمت في إدخال السرور على المستفيدين وتعزيز التلاحم المجتمعي، مؤكداً أن المبادرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز الشراكة المجتمعية.

 

يُذكر أن المبادرة نُفذت بالتعاون مع مركز التواجد البلدي - مصفح، ومستشفى لايف كير، ومستشفى إل إل إتش، وسلطة السكن العمالي التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

 

المصدر: وام
مبادرات
شرطة أبوظبي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
