"التنمية الأسرية" تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني

نفذت مؤسسة التنمية الأسرية، عدداً من الفعاليات في مدينة الإمارات الإنسانية، شملت تنظيم جلستين نقاشيتين، بجانب زيارات ميدانية للاطمئنان على كبار السن والمرافقين لهم، وذلك تزامناً مع الاحتفاء بـ "يوم زايد للعمل الإنساني".

وجاء تنظيم الفعاليات في إطار تعزيز قيم العطاء والعمل الإنساني التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتأكيداً على استمرارية نهج دولة الإمارات في ترسيخ ثقافة التضامن الإنساني والرعاية المجتمعية، كما عكست رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز التلاحم المجتمعي.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ زيارات ميدانية للاطمئنان على المرضى والمرافقين من فئة كبار السن في مدينة الإمارات الإنسانية، حيث حرصت المؤسسة على تقديم الدعم النفسي والوجداني لهم.

كما نظمت المؤسسة جلستين نقاشيتين لفئة كبار السن بعنوان "زايد والعمل الإنساني"، تناولتا مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مجال العمل الإنساني والخيري، ودوره في ترسيخ قيم العطاء والتسامح ومدّ يد العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، وخُصصت جلسة للرجال من كبار السن، فيما خُصصت الثانية للسيدات من كبار السن، بما أتاح مساحة للحوار واستذكار المواقف الإنسانية الملهمة في مسيرة القائد المؤسس، واستحضار أثرها في مسيرة دولة الإمارات.

وشملت الفعاليات كذلك زيارة معرض مدينة الإمارات الإنسانية تحت شعار "بين الغاف والزيتون"، حيث اطّلع المشاركون وضيوف المدينة من الدول الشقيقة على الجهود والمبادرات الإنسانية التي تضطلع بها المدينة، ودورها في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني التي تنتهجها الدولة.

وقالت وفاء آل علي مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، إن هذه المبادرات تعكس التزام المؤسسة بترسيخ القيم الإنسانية الأصيلة وتعزيز جسور التواصل المجتمعي مع كبار السن وأفراد الأسرة، تأكيداً على المكانة الرفيعة التي يحظون بها في المجتمع.

وأضافت ان هذه الجهود تأتي استلهاماً من إرث العطاء الإنساني الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تمضي على نهجه القيادة الرشيدة، واضعةً الإنسان في صدارة الأولويات باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية والنهضة والازدهار.