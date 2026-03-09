أمطار خفيفة متوقعة على مناطق متفرقة بالدولة

هالة الخياط (أبوظبي) توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً اليوم، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، في ظل تأثير أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة يصاحبها امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليومية أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى نحو 35 كم/س على بعض المناطق، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وبحسب النشرة، تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 30 و35 درجة مئوية في المناطق الساحلية والجزر، وبين 29 و34 درجة في المناطق الداخلية، فيما تكون أقل نسبياً في المناطق الجبلية لتتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 21 و25 درجة في المناطق الساحلية، وبين 18 و20 درجة في المناطق الداخلية، وبين 15 و20 درجة في المناطق الجبلية.

وأشار المركز إلى أن الطقس المتوقع غداً الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار فرص سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية والشرقية، يرافقها انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الغربية من الدولة. كما تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المتقلبة نسبياً خلال الأيام المقبلة، حيث يُتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشمالية والشرقية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ما قد يؤدي إلى تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.

وفي يوم الخميس، يتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقد تكون قوية أحياناً على البحر، ما قد يثير الغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما يتراوح البحر بين خفيف ومتوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وأكد المركز أهمية متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عنه، في ظل التقلبات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة واحتمالية هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الدولة.