الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيرة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (9 مارس 2026) 15 صاروخاً باليستياً حيث تم تدمير 12 منها، فيما سقطت 3 في البحر.

كما تم رصد 18 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 17 منها، بينما سقطت واحدة داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 253 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 233 منها، فيما سقط 18 في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة.

كما تم رصد 1440 طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراض 1359 منها، فيما وقعت 81 داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 4 حالات وفاة من: الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغالية، و117 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.