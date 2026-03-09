الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيرة

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 12 صاروخاً باليستياً و17 طائرة مسيرة
9 مارس 2026 15:44

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (9 مارس 2026) 15 صاروخاً باليستياً حيث تم تدمير 12 منها، فيما سقطت 3 في البحر.

 

كما تم رصد 18 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 17 منها، بينما سقطت واحدة داخل أراضي الدولة.

 

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 253 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 233 منها، فيما سقط 18 في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة.

 

أخبار ذات صلة
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
وزارة الاقتصاد: الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق 6 أشهر

كما تم رصد 1440 طائرة مسيرة إيرانية تم اعتراض 1359 منها، فيما وقعت 81 داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 4 حالات وفاة من: الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغالية، و117 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية.

 

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: وام
وزارة الدفاع
الإمارات
صواريخ باليستية
طائرات مسيرة
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©