الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقعات: أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
9 مارس 2026 17:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة غرباً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/ س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والثاني عند 05:00، والجزرالأول عند الساعة 11:25 والثاني عند الساعة 22:05.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والثاني عند الساعة 00:43، والجزر الأول عند الساعة 07:42 والثاني عند الساعة 19:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                    الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                       27 21 80 25

دبي                            28 22 80 45

الشارقة                        27 20 75 40

عجمان                         26 20 80 40

أخبار ذات صلة
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أم القيوين                      26 19 80 35

رأس الخيمة                   27 19 75 35

الفجيرة                         27 21 75 40

العـين                           28 20 65 25

ليوا                              32 21 80 20

الرويس                         27 21 80 50

السلع                            26 21 80 50

دلـمـا                            27 21 90 50

طنب الكبرى / الصغرى    24 23 85 55

أبو موسى                      25 23 75 55.

المصدر: وام
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
سقوط أمطار
درجات الحرارة
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©