الإمارات تُدين محاولة الاستهداف الغادر لتركيا بصاروخ باليستي إيراني

9 مارس 2026 17:57

أدانت دولة الإمارات بشدة محاولة الاستهداف الغادر للجمهورية التركية الصديقة بصاروخ باليستي إيراني للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث نجحت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في اعتراضه وتدميره بعد دخوله الأجواء التركية، معتبرةً أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن استمرار استهداف الدول الشقيقة والصديقة أمرٌ مُدانٌ بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويشكّل تصعيداً مرفوضاً ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.

المصدر: وام
الإمارات
تركيا
صاروخ باليستي
