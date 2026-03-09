«محمد بن راشد للإسكان» تحصد أعلى تصنيف في «المرونة المؤسسية»

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على تصنيف ثلاث نجوم في المرونة المؤسسية، وفق معايير المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية (ICOR) – إصدار 2024، وهو أعلى تصنيف تمنحه المنظمة عالمياً، في خطوة تعكس ريادة المؤسسة في تبني أفضل الممارسات الدولية في استدامة الأعمال واستمرارية الخدمات الحكومية.

ويُعد هذا التصنيف الأعلى ضمن منظومة تقييم القدرات المؤسسية في مجال المرونة، حيث يقيس مستوى جاهزية الجهات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، وإدارة المخاطر بكفاءة، وضمان استمرارية العمليات والخدمات في مختلف الظروف. وبحصولها على هذا التصنيف، تصبح مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أول جهة على المستويين المحلي والعالمي، تحقق هذا الإنجاز وفق إصدار 2024 من هذه المعايير الدولية.

وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجيتها المؤسسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المرونة والاستعداد الاستباقي ضمن منظومة العمل الحكومي، بما يعزّز قدرتها على مواصلة تقديم خدمات إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات المجتمع وترتقي بجودة الحياة.

وقالت إن حصولها على هذا التصنيف العالمي يأتي ثمرةً لجهودها المتواصلة في تطوير أنظمتها التشغيلية والإدارية.