الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تحذّر من خطورة الوقوف في كتف الطريق

شرطة دبي تحذّر من خطورة الوقوف في كتف الطريق
10 مارس 2026 03:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
وزارة الاقتصاد: الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي من السلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق 6 أشهر

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين من مخاطر الوقوف في كتف الطريق من دون ضرورة، مؤكدة ضرورة استخدام أقرب موقف آمن خارج الطريق عند حدوث عطل مفاجئ بالمركبة أو أي أمر طارئ، حيث يعتبر الوقوف غير المبرر على كتف الطريق مخالفة مرورية خطيرة، قد تؤدي إلى حوادث جسيمة وتعيق انسيابية الحركة المرورية. جاء ذلك، عقب وفاة شخص في حادث دهس على شارع الشيخ زايد قبل جسر اليلايس باتجاه أبوظبي، نتيجة التوقف غير الآمن على كتف الطريق الأيسر.
وقال العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحادث وقع إثر تصادم بين مركبتين، حيث قام السائقان بإيقاف مركبتيهما على كتف الطريق الأيسر بمحاذاة المسرب الأول السريع، وهو موقع لا يُسمح فيه بالتوقف إلا في الحالات الطارئة نظراً لخطورة ذلك، حيث قام سائق إحدى المركبتين بالترجل منها لتفقد الأضرار الناتجة عن التصادم، وأثناء ذلك فوجئ سائق مركبة أخرى قادمة من الخلف بوجوده على الطريق، ولم يتمكن من تفاديه بسبب السرعة وضيق المسافة، مما أدى إلى دهسه ووفاته في موقع الحادث، مشيراً إلى أن السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة أمان كافية كانا عاملين مساهمين في زيادة خطورة الاصطدام، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة والانتباه لمحيط الطريق، وتوقّع المفاجآت على الطرق السريعة. كما أكد أن شرطة دبي ستواصل تطبيق العقوبات المشددة على السلوكيات المرورية الخطرة، التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر. وبين العميد جمعة بن سويدان، إلى أن الوقوف على كتف الطريق يُعد من المخالفات المرورية الخطيرة، التي قد تؤدي إلى حوادث بليغة تتسبب في إصابات ووفيات، موضحاً أن كتف الطريق مخصّص للحالات الطارئة فقط.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
السلامة المرورية
الحوادث المرورية
المخالفات المرورية
التوعية المرورية
آخر الأخبار
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
الرياضة
زيادة القدرة الاستيعابية لكامب نو إلى 63 ألف متفرّج
اليوم 19:45
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©