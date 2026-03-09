شرطة دبي تحذّر من خطورة الوقوف في كتف الطريق

دبي (الاتحاد)

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين من مخاطر الوقوف في كتف الطريق من دون ضرورة، مؤكدة ضرورة استخدام أقرب موقف آمن خارج الطريق عند حدوث عطل مفاجئ بالمركبة أو أي أمر طارئ، حيث يعتبر الوقوف غير المبرر على كتف الطريق مخالفة مرورية خطيرة، قد تؤدي إلى حوادث جسيمة وتعيق انسيابية الحركة المرورية. جاء ذلك، عقب وفاة شخص في حادث دهس على شارع الشيخ زايد قبل جسر اليلايس باتجاه أبوظبي، نتيجة التوقف غير الآمن على كتف الطريق الأيسر.

وقال العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحادث وقع إثر تصادم بين مركبتين، حيث قام السائقان بإيقاف مركبتيهما على كتف الطريق الأيسر بمحاذاة المسرب الأول السريع، وهو موقع لا يُسمح فيه بالتوقف إلا في الحالات الطارئة نظراً لخطورة ذلك، حيث قام سائق إحدى المركبتين بالترجل منها لتفقد الأضرار الناتجة عن التصادم، وأثناء ذلك فوجئ سائق مركبة أخرى قادمة من الخلف بوجوده على الطريق، ولم يتمكن من تفاديه بسبب السرعة وضيق المسافة، مما أدى إلى دهسه ووفاته في موقع الحادث، مشيراً إلى أن السرعة الزائدة وعدم ترك مسافة أمان كافية كانا عاملين مساهمين في زيادة خطورة الاصطدام، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة والانتباه لمحيط الطريق، وتوقّع المفاجآت على الطرق السريعة. كما أكد أن شرطة دبي ستواصل تطبيق العقوبات المشددة على السلوكيات المرورية الخطرة، التي تعرض الأرواح والممتلكات للخطر. وبين العميد جمعة بن سويدان، إلى أن الوقوف على كتف الطريق يُعد من المخالفات المرورية الخطيرة، التي قد تؤدي إلى حوادث بليغة تتسبب في إصابات ووفيات، موضحاً أن كتف الطريق مخصّص للحالات الطارئة فقط.