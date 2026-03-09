الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

قطر تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة

شعار وزارة الخارجية القطرية
9 مارس 2026 20:15

أعربت دولة قطر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة، أثناء أدائهما مهامهما الوطنية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الاثنين، تضامن دولة قطر الكامل مع الإمارات في هذا المصاب الأليم، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

كما تقدمت الوزارة بخالص تعازي دولة قطر إلى أسرتي الشهيدين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها من كل سوء.

المصدر: وام
قطر
تعزية
الإمارات
شهداء
