قطر تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة

أعربت دولة قطر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة، أثناء أدائهما مهامهما الوطنية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الاثنين، تضامن دولة قطر الكامل مع الإمارات في هذا المصاب الأليم، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

كما تقدمت الوزارة بخالص تعازي دولة قطر إلى أسرتي الشهيدين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها من كل سوء.