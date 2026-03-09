الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء فيتنام أدان خلاله اعتداءات إيران على أراضي الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء فيتنام أدان خلاله اعتداءات إيران على أراضي الإمارات
9 مارس 2026 20:53

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، بحثا خلاله التطورات الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وعبر رئيس الوزراء الفيتنامي، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك للسيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكداً التضامن مع الدولة فيما تقوم به دفاعاً عن سيادتها وأمنها وسلامة سكانها.
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معالي فام مينه تشينه لموقف فيتنام الداعم لدولة الإمارات.
وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية لتفادي مزيد من الأزمات في المنطقة، وبما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

أخبار ذات صلة
خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن
أكد تضامن بلده مع الإمارات.. رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الإكوادور
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
فيتنام
آخر الأخبار
«حكماء المسلمين» يعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة
علوم الدار
«حكماء المسلمين» يعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة
10 مارس 2026
خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن
علوم الدار
خلال لقائهما في استراحة المرموم بدبي.. رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن
10 مارس 2026
الكويت تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة
علوم الدار
الكويت تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة
10 مارس 2026
البحرين تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي قواتها المسلحة
علوم الدار
البحرين تعزي الإمارات في استشهاد اثنين من منتسبي قواتها المسلحة
10 مارس 2026
السعودية تعزي الإمارات والكويت في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية
علوم الدار
السعودية تعزي الإمارات والكويت في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية
10 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©