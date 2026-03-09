رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء فيتنام أدان خلاله اعتداءات إيران على أراضي الإمارات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، بحثا خلاله التطورات الخطيرة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وعبر رئيس الوزراء الفيتنامي، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك للسيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكداً التضامن مع الدولة فيما تقوم به دفاعاً عن سيادتها وأمنها وسلامة سكانها.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معالي فام مينه تشينه لموقف فيتنام الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية لتفادي مزيد من الأزمات في المنطقة، وبما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.