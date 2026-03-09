«بيت الخير»: تسعد الأُسر المتعففة والعمال والمرضى

دبي (الاتحاد)

احتفت جمعية بيت الخير بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يتزامن هذا العام مع عام الأسرة، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الإنسانية التي استهدفت إسعاد ودعم فئات مختلفة في المجتمع، بما في ذلك الأُسر المتعففة والمرضى والعمال.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يجسّد النهج الإنساني الراسخ الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثّل فرصة لتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع، وقال: «إن يوم زايد للعمل الإنساني يمثّل محطة مهمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الخير والعطاء التي غرسها زايد الخير، طيّب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، وتحرص جمعية بيت الخير على ترجمة هذه القيم إلى مبادرات عملية تصل إلى مختلف الفئات المستحقة، وتسهم في إسعادهم وتعزيز جودة حياتهم، خاصة في عام الأسرة الذي يركّز على دعم تماسك المجتمع واستقراره».

وفي إطار هذه المبادرات، قدمت الجمعية مساعدات نقدية استفادت منها 200 أسرة مسجّلة لديها. كما نظّمت الجمعية مبادرة إنسانية تمثّلت بتكثيف توزيع وجبات إفطار صائم ضمن مشروعها الرمضاني «إفطار صائم»، حيث تجاوز عدد الوجبات التي تم توزيعها على شريحة العمال في الخيم الرمضانية ومواقع التوزيع 72 ألف وجبة إفطار.

وقام وفد من الجمعية، بزيارة 30 مريضاً في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وتم توزيع هدايا عليهم على شكل كوبونات بقيمة 500 درهم لكل مريض.