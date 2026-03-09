الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية قضايا المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها

خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية قضايا المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها
9 مارس 2026 22:00

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا بحثا خلاله الأوضاع العسكرية والأمنية الخطيرة في المنطقة في ظل التصعيد العسكري فيها وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
وعبر معاليه، خلال الاتصال عن إدانة إسبانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أن وزارة الخارجية الإسبانية استدعت السفير الإيراني، وأبلغته رفضها وإدانتها هذه الاعتداءات.
من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعاليه لموقف إسبانيا الداعم لدولة الإمارات وتضامنها معها.
ودعا الجانبان إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدين أن استمرار الصراع واتساعه يمثل تهديداً للاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
رئيس وزراء إسبانيا
إسبانيا
إيران
بيدرو سانشيز
الإمارات
