الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تعرب عن تضامنها مع الإمارات بمواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدفت أراضيها

الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تعرب عن تضامنها مع الإمارات بمواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدفت أراضيها
9 مارس 2026 22:14

تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رسالة تضامن من أميليا لكرافي، المندوبة العامة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، أعربت فيها عن تضامن الجمعية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تطال أراضي الدولة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وأكدت لكرافي في رسالتها أنه باسم الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية وباسمها الشخصي تعرب عن صادق مشاعر التضامن والتعاطف مع دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الجمعية تابعت ببالغ التأثر الأنباء التي تحدثت عن الاستهدافات التي تشهدها الدولة وتطال السكان والمدنيين.

وأعربت عن تعاطفها مع جميع العائلات التي تضررت من هذه الاعتداءات، مؤكدة أن مثل هذه الأوضاع التي تؤثر بشكل مباشر في الاستقرار الإقليمي وأمن العديد من الدول تذكر بأهمية السلام والاستقرار باعتبارهما من القيم الثمينة التي ينبغي الحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي تضم برلمانيين ناطقين بالفرنسية من دول ومناطق مختلفة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيم الحوار السياسي والتعاون السلمي واحترام القانون الدولي.

وشددت على أهمية إعطاء الأولوية للحوار وخفض التصعيد والمفاوضات السياسية باعتبارها السبيل الأساسي لمنع تفاقم الصراعات والحفاظ على حياة المدنيين، مؤكدة استعداد الجمعية لدعم أي مبادرة تسهم في العودة إلى حل سلمي وتعزيز آليات الحوار على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية
الإمارات
إيران
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
