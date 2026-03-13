مواطنون ومقيمون لـ«الاتحاد»: التكاتف الداخلي والتلاحم الوطني يجسدان نموذج الإمارات الملهم

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)



أكد مواطنون ومقيمون أن قيادتنا الرشيدة مصدر إلهام للجميع، وموجودة بين الناس ومن أجل الناس، مشيرين إلى أن القيادة اعتنت بإعداد الإنسان، وبناء المؤسسات الوطنية لتقوم بدورها بكفاءة وحرفية عالية، مما جعل الإمارات منظومة متكاملة يقوم الجميع بدوره بحرفية وكفاءه.

وقالوا في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «التكاتف الداخلي والتلاحم الوطني يجسدان نموذج الإمارات الملهم والمختلف والمتميز، وقد أظهرت الأوضاع الراهنة قوة الدولة ومؤسساتها، وأن الجميع شريك في تحقيق الأمن والازدهار ومواصلة مسيرة الإنجازات، فالإمارات تعتمد على مواطنيها ومقيميها في تحقيق تطلعاتها ومواجهة التحديات».

وأشاروا إلى أن الجميع يقوم بدوره ويواصل عمله ومشاركته في مواصلة مهامه والمساهمة في مسيرة نجاح وتميز الإمارات، مؤكدين أن الإمارات دولة مؤسسات والعمل فيها ليس ردود أفعال، وأن دولة الإمارات نجحت في مواجهة تحدي الأوضاع الراهنة، وقدمت للإقليم والعالم، نموذجاً في صون الوطن وحماية منجزاته ومكتسباته.

ولفتوا إلى أن دولة الإمارات تصون أمن المواطنين والمقيمين، باعتباره أولوية وطنية، وتعاملت الدولة بحكمة استراتيجية مع الأحداث الجارية، مرتكزة على تعزيز الاستقرار، ونهج يعزز الأمن والأمان والازدهار للجميع.

رسائل مهمة

تفصيلاً، قال إبراهيم بولحيول، مخرج إبداعي وصانع محتوى في مجال الذكاء الاصطناعي: «لقد تعودنا من القيادة الرشيدة على تعامل مبتكر وطريقة مختلفة في التغلب على التحديات، ليعطينا في كل موقف درساً في إدارة التحديات».

وأشار إلى أن مجتمع الإمارات، كعادته، يتميز بالوحدة والترابط، وهذا هو أحد الأساس التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وأكد بولحيول على تماسك مجتمع الإمارات، مشيراً إلى أن هذا النموذج يصعب أن نجده بهذه التفاصيل في أي مكان ثان في العالم، ففي الوقت الذي تغلق العديد من الدولة أبوابها في وجه استقبال الآخرين، نجد الإمارات تفتح ذراعيها للجميع، حتى إن كل فرد يصل الإمارات يكون جزءاً منها.

أرض السلام

من جانبه، قال القس بيشوي فخري، قس في «كاتدرائية الأنبا أنطونيوس» بأبوظبي، إن «دولة الإمارات الحبيبة أرض السلام والخير، وباسم الكنيسة القبطية، نرفع من القلب رسالة حب وتقدير وامتنان إلى هذه الأرض الطيبة التي تحتضن شعوباً وثقافات متعددة تحت راية التسامح والأمان».

وأضاف: «نصلي من القلب أن يحفظ الله الإمارات الحبيبة قيادةً وشعباً، وأن يجتاز بسلام الوضع الراهن، وأن يحول كل تحدٍ إلى قوة وفرصة للنمو والازدهار».

وتابع: «نسأل الرب أن يبارك أراضيها، وأن يعزز دورها بالعدل والسلام، وأن يمنح قادتها كل حكمة ونعمة وبصيرة ليواصلوا قيادة البلاد بروح المسؤولية والرؤية المستنيرة».

وأكد أن الإمارات كانت وما زالت وستظل، مظلة للسلام والطمأنينة والنجاح على طول مسيرتها، فهي تتمتع دائماً بنعمة الأمن والاستقرار لتظل منارة خير وسلام في المنطقة والعالم بأسره.

فلسفة وطن

تحدثت مريم جمعة المزروعي عن مشاعر الفخر والطمأنينة التي غمرتها تجاه الإمارات التي تنجح دوماً في احتضان الجميع من دون استثناء، ليتوحد مجتمع الإمارات خلف قيادته الرشيدة.

وأشارت إلى أن المبدأ الراسخ هو أن «في الإمارات الكل إماراتي»، وهي عبارة لا تصف فقط حالة اجتماعية، بل تلخص فلسفة وطن استطاع جمع أكثر من 200 جنسية تحت مظلة واحدة من الأمان والاحترام المتبادل.

الرقي الإنساني

تؤكد إنجي حلوم، المقيمة في دولة الإمارات منذ سنوات، أن تجربتها عززت لديها شعوراً عميقاً بالثقة في النهج القائم على الحكمة والقيم الإنسانية الذي تتبناه الدولة. وأشارت إلى أن التوجهات والرسائل القيادية تمنح المقيمين شعوراً بالأمان، لكونها تضع الإنسان دائماً في مقدمة الأولويات.

وأضافت: «إن هذه الرؤية تحمل دلالات واضحة تعكس طبيعة مجتمع الإمارات المتسامح، الذي يحتضن الجميع من دون استثناء، مما يعزز الثقة في مستقبل يقوم على الرقي الإنساني».

مواجهة الصعاب

وصفت بشرى معمو، دولة الإمارات، بأنها تمثل بالنسبة لها «نموذجاً للوطن الحنون والقوي في آن واحد»، فخلال التحديات التي مرت بها، برهنت الإمارات على قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وتفانٍ، ما يعكس روح الوحدة والعمل الجماعي الذي تميز به هذا الوطن.

وقالت: على الصعيد الشخصي، أشعر بالامتنان الكبير لكل ما قدمته الإمارات لي كمقيمة وامرأة متزوجة وأم تعمل، فهذا الوطن كان مصدر دعم وإلهام، وساعدتني خبرتها ونصائحها على تخطي الكثير من التحديات في حياتي اليومية والمهنية؛ لذلك فحبي وامتناني لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة يعبران عن تقدير عميق لما تحقق من إنجازات.

الاختيار الأول

قال أسامة تنبكجي المقيم في دبي وهو مدير علاقات عامة: «في حقيقة الأمر تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة ببنية تحتية متطورة جداً وباقتصاد متين متعدد المصادر، وهي وجهة سياحية أولى في العالم، ولديها الآلاف من الفنادق والمنتجعات والوجهات الترفيهية ذات المستوى العالمي».

وأكد أن الدولة تتمتع بقوانين وأنظمة تواكب عجلة التطورات العالمية، مما جعلها الاختيار الأول للمستثمرين من أنحاء العالم كافة، وتضع حكومة الإمارات راحة المجتمع في صميم أولوياتها ليعيش الجميع وفقاً لنهج يحقق حياة كريمة ومتوازنة.