أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ترحّب بالخطوة الأميركية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية

الإمارات ترحّب بالخطوة الأميركية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية
9 مارس 2026 22:38

رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان منظمة إرهابية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأميركي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.
وأكدت الوزارة أيضاً على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
الولايات المتحدة
أميركا
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
السودان
جماعة الإخوان المسلمين
منظمة إرهابية
الإرهاب
