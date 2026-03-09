الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عمار النعيمي يتقبل تهاني المؤسسات الخيرية وجموع المواطنين بشهر رمضان

عمار النعيمي يتقبل تهاني المؤسسات الخيرية وجموع المواطنين بشهر رمضان
9 مارس 2026 23:18

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء اليوم، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من ممثلي مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، و«الهلال الأحمر» الإماراتي.

وتقبل سموه التهاني أيضاً من كبار المسؤولين وجموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
عمار النعيمي
عجمان
رمضان
شهر رمضان
مؤسسة حميد بن راشد الخيرية
الهلال الأحمر الإماراتي
