خالد الغيث: «زايد للعمل الإنساني» إرث من الخير

أبوظبي (وام)

أكد السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل محطة وطنية وإنسانية مهمة لاستحضار إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى نموذجاً رائداً في العمل الإنساني والتنموي، وجعل من العطاء نهجاً راسخاً في مسيرة دولة الإمارات.

وقال الغيث: «في هذا اليوم، نستذكر القيم الإنسانية السامية التي غرسها الشيخ زايد، والتي ما زالت تلهم المبادرات الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها»، مؤكداً أن تأسيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية جاء انطلاقاً من روح وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، التي شكلت محطة تاريخية لتعزيز قيم التعايش والتسامح والتضامن بين شعوب العالم.

وأضاف أن من أبرز المبادرات التي تجسد هذه الرسالة جائزة زايد للأخوة الإنسانية، التي تُمنح لتكريم الشخصيات والمؤسسات التي تقدم أعمالاً إنسانية استثنائية، وتسهم في خدمة الإنسانية، وتعزيز قيم الأخوة والتعاون بين المجتمعات.