علوم الدار

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق حساب «أفنان» على منصّات التواصل الاجتماعي

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق حساب «أفنان» على منصّات التواصل الاجتماعي
10 مارس 2026 03:29

أبوظبي (وام)

أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير حساب «أفنان» على منصّات التواصل الاجتماعي، في خطوة تجسد التزامه بالمسؤولية المجتمعية وتعكس حرصه المتواصل على مدّ جسور التواصل مع الجمهور بأسلوب معاصر يستلهم الأصالة ويخاطب الحاضر، وذلك في إطار سعيه إلى ترسيخ رسالته الحضارية، ونشر قيم التسامح والاعتدال.
ويأتي إطلاق حساب «أفنان» عبر «إنستغرام» والـ«يوتيوب»، ليقدّم محتوى متنوعاً، يشمل تلاواتٍ عطرة لنخبةٍ من أئمة الجامع إلى جانب سلسلات ثقافية نوعية ينتجها المركز، بما ينسجم مع رسالته الحضارية.
واستُلهم اسم «أفنان» من قوله تعالى: ﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾، حيث ترمز الأفنان إلى الأغصان الممتدة، بما تحمله من معاني العطاء والظلّ الوارف، وهو اختيار يعكس امتداد العطاء الديني والثقافي للجامع، وسعيه إلى إيصال محتوى راسخ الأثر، متجدد الأسلوب، يعانق القلوب ويثري العقول.
يهدف حساب «أفنان» إلى تقديم مادة هادفة تُسهم في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتواكب في الوقت ذاته إيقاع المنصات الرقمية ولغتها، ليكون نافذة معرفية مفتوحة لكل من ينشد محتوى راقياً يستمد نوره من تعاليم الإسلام السمحة.
ودعا المركز الجمهور إلى متابعة حساب «أفنان» عبر اسم المستخدم szgmc_afnan على منصّتي «إنستغرام» و«يوتيوب»، للاطلاع على أحدث ما يقدّمه من محتوى يعكس رسالة الجامع ودوره الحضاري.
ويحرص مركز جامع الشيخ زايد الكبير على إنتاج سلسلات ثقافية يشرف على إعدادها وتنفيذها ومتابعتها كادر وطني على درجة عالية من الكفاءة والمسؤولية والخبرة، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الاختصاص، ويعمل في إطار دأبه على الارتقاء والتطوير المتواصل لمنظومته الحضارية، على التنويع والتجديد فيما يقدمه بحيث يحقق أكبر قدر من الفاعلية في نشر رسالة الجامع.

