الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يتلقى خلال اتصال هاتفي تعازي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة

10 مارس 2026 00:02

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، تعازي معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، في استشهاد منتسبي القوات المسلحة النقيب طيار سعيد راشد حمد البلوشي والملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي، إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أدائهما واجبهما الوطني في الدولة.
وأعرب معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن خالص تعازيه لدولة الإمارات، مؤكداً تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات في هذا المصاب الأليم.

كما تقدم معاليه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل سوء.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
قطر
اتصال هاتفي
