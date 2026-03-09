أكد تضامن بلده مع الإمارات.. رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الإكوادور

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، أكد خلاله تضامن بلده مع دولة الإمارات إزاء ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية سافرة تمس سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة دانيال نوبوا لموقف الإكوادور الداعم لدولة الإمارات.

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة للحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.