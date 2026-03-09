«الطوارئ والأزمات والكوارث»: تغيير صوت تنبيهات المنظومة الوطنية للإنذار المبكر

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تحديث على المنظومة الوطنية للإنذار المبكر.

يتضمن التحديث تغيير صوت التنبيهات، مع استمرار عملها بكامل كفاءتها لضمان تنبيه الجمهور عند الحاجة.

وأوضحت الهيئة أن صوت التنبيه القوي الحالي سيستخدم من الساعة 09:00 صباحا حتى الساعة 10:30 مساء.

أما خلال الفترة من الساعة 10:30 مساء وحتى الساعة 09:00 صباحا، فسيكون صوت الرسائل النصية العادية هو المستخدم للتنبيه وإنهائه.

وأكدت الهيئة أن هذه المنظومة تعد جزءا أساسيا من إطار الجاهزية الوطنية، داعية الجمهور إلى اتباع الإرشادات الصادرة عند تلقي أي تنبيه حفاظا على السلامة العامة.

كما شددت الهيئة على أن سلامة المجتمع تظل دائما أولوية.



