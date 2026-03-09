الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دبي أنظف مدينة في العالم للعام الـ6 على التوالي

دبي أنظف مدينة في العالم للعام الـ6 على التوالي
10 مارس 2026 03:29

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الأردن يدين استهداف القنصلية العامة للإمارات في كردستان العراق
وزارة الاقتصاد والسياحة تنظّم فعالية «مجلس ريادة الرمضاني» في دبي

واصلت إمارة دبي ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر مدن العالم رقياً وجاذبية وتحضّراً، بعد فوزها بلقب أنظف مدينة في العالم للعام السادس على التوالي، وفق مؤشر قوة المدن العالمي (GPCI) الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة «موري ميموريال» اليابانية.
وحققت دبي نسبة 100% في مؤشر الرضا عن نظافة المدينة ضمن محور البيئة، أحد المحاور الرئيسة التي يعتمد عليها المؤشر في قياس قوة المدن عالمياً، متفوقة على أكثر من 47 مدينة وعاصمة كبرى حول العالم.
 ويُعد «مؤشر قوة المدن العالمي» من أبرز التقارير الدولية التي تقيس تنافسية المدن، من خلال ست وظائف حضرية رئيسة تشمل جودة الحياة، والبيئة، والاقتصاد، والبحث والتطوير، والتفاعل الثقافي، وسهولة الوصول، وذلك استناداً إلى أكثر من 70 مؤشراً عالمياً.
ويأتي هذا الإنجاز انعكاساً لجهود بلدية دبي ودورها في تعزيز البيئة الحضرية والصحية للإمارة، وترسيخ تنافسية دبي عالمياً، عبر الإدارة الذكية للعمل البلدي في المدينة، والتخطيط الحضري المتكامل والمستدام، وحرصها على تحسين المشهد الحضاري العام، وإدارة المرافق والحدائق والشواطئ العامة، وتطوير منظومة نظافة مستدامة ترتقي بجودة الحياة، وتحافظ على استدامة المدينة.
وقال المهندس مروان  بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن الريادة العالمية لدبي في تصدرها مؤشر أنظف مدن العالم، تؤكد أن ما حققته دبي هو ثمرة رؤية واضحة، وجهود متواصلة، وشراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، ويمثل تعبيراً جوهرياً على أن دبي تصنع الريادة وتحافظ عليها، وهذا الإنجاز يُبرز أن ثقافة النظافة في دبي هي ثقافة حضرية يومية، ومرآة لنسيج وتفاعل المدينة المتناغم مع أهلها وسكانها، وامتداد لأثرها في الإنسان والأسرة، والأهم أنها انعكاس لوعي ورقي أخلاق مجتمع الإمارة.. «نؤمن بأن المدينة الجميلة هي المدينة النظيفة وهدفنا ومعيارنا أن نجعل دبي المدينة الأجمل والأفضل والأنظف والأكثر تحضراً ورقياً في العالم، مدينة رائدة بما تقدمه لإنسانها من معايير جودة الحياة والاستدامة، ومتفردة بجمالها وهويتها الحضرية».

دبي
الإمارات
آخر الأخبار
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
الرياضة
بطل دوري أبطال أوروبا.. 26.7% نسبة فوز أرسنال باللقب!
اليوم 13:23
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
الرياضة
«البرنابيو» يجدّد الصدام التاريخي بين الريال والسيتي في الأبطال
اليوم 13:21
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
الرياضة
كأس منصور بن زايد 2026.. «الوطني للمناصحة» يحصد المركز الثالث
اليوم 13:21
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
علوم الدار
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُسهم بمبلغ 4 ملايين درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
اليوم 13:11
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
علوم الدار
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
اليوم 12:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©