سلطان بن محمد بن سلطان: تأهيل العنصر البشري الأمني وفق أعلى المستويات

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، مساء أمس «الاثنين» اجتماع مجلس الأكاديمية، الذي ناقش عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير منظومة التعليم والتدريب الشرطي، وتعزيز كفاءة مخرجاتها، بما يواكب متطلبات العمل الأمني في المرحلة الراهنة.

وأكد سموه، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الأكاديمية، أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الأكاديمية في إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية الذين اكتسبوا المهارات والمعارف، من خلال دراساتهم، والتي تسهم في حماية المجتمع وصون مكتسباته، مشيداً بما حققته الأكاديمية من مخرجات نوعية من الضباط وصف الضباط الذين يؤدون اليوم أدواراً مهمة ومختلفة ويسهمون في حفظ الأمن والاستقرار، ويجسدون نموذجاً مشرفاً لرجل الأمن المؤهل علمياً وعملياً.

وأشار سمو رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية إلى أن ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات، يؤكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري الأمني وتأهيله وفق أعلى مستويات التدريب والانضباط والمعرفة، لافتاً إلى أن خريجي الأكاديمية يمثلون ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية، بما يقدمونه من جهود وتضحيات في سبيل حماية المجتمع والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، بما يجسد الرسالة السامية للعمل الشرطي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واعتمد موعد تخريج منتسبي الدفعة الـ24 من الطلبة الضباط، في خطوة تعكس استمرارية الأكاديمية في رفد الميدان الأمني بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

واستعرض المجلس مقترح ترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية؛ تقديراً لجهودهم العلمية والأكاديمية، وإسهاماتهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الأكاديمية، بما يعزز جودة التعليم الشرطي، ويرتقي بمستوى الأداء الأكاديمي والتدريبي. وتناول الاجتماع مقترح تطوير الهيكل التنظيمي للأكاديمية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي، ويواكب التطورات المتسارعة في مجالات التعليم الأمني والتدريب التخصصي.