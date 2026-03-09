الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

30 ألف وجبة إفطار لسائقي الأجرة بدبي

إحدى سيارات الأجرة في دبي - أرشيفية
10 مارس 2026 03:27

دبي (الاتحاد)

الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
«المنجزات العلمية القرآنية في رمضان» محور محاضرة «مركز جمعة الماجد»

يحتفي «حي دبي للذهب» بالعام الثاني على التوالي لمبادرة «ديرة العطاء»، من خلال توزيع أكثر من 30 ألف وجبة إفطار على سائقي الأجرة الذين يخدمون الحي وزوّاره على مدار العام.
وتُنظّم هذه المبادرة، التي تمتد طوال الشهر الفضيل، بالتعاون مع «شركة تاكسي دبي» (Dubai Taxi Company – DTC).
وقال معاذ الريس، مدير أول في «حي دبي للذهب»: «يُمثل شهر رمضان المبارك مناسبة للتأمل والامتنان، وسائقو سيارات الأجرة الذين يخدمون الحي هم جزء من مجتمعنا الممتد، واستضافتهم على موائد الإفطار هي لفتة بسيطة تُعبّر عن تقديرنا للدور الذي يؤدونه في ربط دبي بـ(حي دبي للذهب)». وتؤكد مبادرة «ديرة العطاء» في نسختها الثانية التزام «حي دبي للذهب» المتواصل بتعزيز ثقافة التقدير المجتمعي.

