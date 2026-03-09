«أسرة مستقرة».. محاضرة في دبي

دبي (الاتحاد)

في إطار مبادرة «رمضان في دبي»، تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثّلة في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، محاضرة توعوية بعنوان «أسرة مستقرة… مجتمع متماسك»، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي الأُسري، وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع.

ويقدّم المحاضرة الدكتور عادل حسن محمد المرزوقي، حيث يتناول خلالها جملة من المعاني التربوية والإيمانية المرتبطة ببناء الأسرة الصالحة، من خلال تفسير قوله تعالى: « أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ»، وما تحمله هذه الآية الكريمة من دلالات عميقة في تعظيم حق الوالدين وبيان منزلتهما في الإسلام، إلى جانب تسليط الضوء على خطورة عقوق الوالدين وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، مع استعراض صور عملية لمعاني شكر الوالدين وبرّهما، وتوجيه رسائل مجتمعية تعزّز ثقافة الوفاء الأسري، وترسّخ قيم الرحمة والتقدير داخل البيت المسلم.