الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أسرة مستقرة».. محاضرة في دبي

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
10 مارس 2026 03:27

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
«المنجزات العلمية القرآنية في رمضان» محور محاضرة «مركز جمعة الماجد»

في إطار مبادرة «رمضان في دبي»، تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ممثّلة في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، محاضرة توعوية بعنوان «أسرة مستقرة… مجتمع متماسك»، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي الأُسري، وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع.
ويقدّم المحاضرة الدكتور عادل حسن محمد المرزوقي، حيث يتناول خلالها جملة من المعاني التربوية والإيمانية المرتبطة ببناء الأسرة الصالحة، من خلال تفسير قوله تعالى: « أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ»، وما تحمله هذه الآية الكريمة من دلالات عميقة في تعظيم حق الوالدين وبيان منزلتهما في الإسلام، إلى جانب تسليط الضوء على خطورة عقوق الوالدين وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، مع استعراض صور عملية لمعاني شكر الوالدين وبرّهما، وتوجيه رسائل مجتمعية تعزّز ثقافة الوفاء الأسري، وترسّخ قيم الرحمة والتقدير داخل البيت المسلم.

رمضان في دبي
دبي
الإمارات
رمضان دبي
شهر رمضان
شهر رمضان المبارك
رمضان
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
