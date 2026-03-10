أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.





