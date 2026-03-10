الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
10 مارس 2026 09:14

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
