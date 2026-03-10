الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
10 مارس 2026 10:10

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي 12.7 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.


#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 12.7 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
The #lowest_temperature recorded over the country this morning is 12.7°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 02:00 UAE Local time. pic.twitter.com/sGLm4Ag1vv

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
الأرصاد
الطقس في الإمارات
