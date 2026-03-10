كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي 12.7 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.





The #lowest_temperature recorded over the country this morning is 12.7°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 02:00 UAE Local time. pic.twitter.com/sGLm4Ag1vv

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 10, 2026