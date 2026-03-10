الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الألماني يبحثان في نيقوسيا تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على الإمارات ودول المنطقة

10 مارس 2026 10:45

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك على هامش زيارة عمل يقوم بها سموّه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا. وجرى، خلال اللقاء، بحث تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتأثيراتها في أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين. كما استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي يوهان فاديفول، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الألمانية تشهد نمواً متواصلاً يستند إلى رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار ودعم مسارات التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن ما تشهده هذه الشراكة من تطور يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين الصديقين. حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.

