«صندوق الاستثمار للأطفال» تساهم بمبلغ 100 مليون دولار دعماً لحملة «حدّ الحياة»

أعلنت «مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار «367 مليون درهم»، دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتُجسِّد الشراكة مع «مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» البُعد الإنساني العالمي لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، وقدرتها على المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية لدى الأطفال حول العالم.

وتُمثّل الشراكة جانباً من جهود «مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» على نطاق دولي أوسع، بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وشركاء آخرين، لحماية الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً من مخاطر الجوع وسوء التغذية، إذ يعيش 1 من كل 4 أطفال دون سن 5 سنوات عالمياً في حالة فقر غذائي حاد، أي نحو 181 مليون طفل لا يحصلون على الحدّ الأدنى من التنوع الغذائي الضروري للنمو السليم.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في إطلاق وتنفيذ مبادرات كبرى تسرع من الجهود العالمية للقضاء على الجوع.

وقال معاليه، إن شراكة «مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» في هذه الحملة الرمضانية الجديدة، تُبرز المدى غير المحدود الذي يمكن أن يبلغه التعاون بين المؤسسات الخيرية والإنسانية في العالم، على طريق المساعي الدولية لتمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً من توفير الغذاء لأبنائها، وإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع من خلال وضع الخطط الطموحة وتوفير التمويل اللازم.

من جهته، قال السير كريس هون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، إنه من المفترض أن يكون تجنُّب وفاة الأطفال نتيجة لسوء التغذية واقعاً وليس هدفاً، إلا أن العالم وحتى هذا اليوم ما زال متخلفاً عن تحقيق ذلك، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر.

وأضاف: نؤمن بضرورة أن يكون العالم آمناً للأطفال، ينعمون فيه بالصحة ويحظون بفرصة النمو السليم، وهذا يعني ضرورة العمل لكي لا يخسر الأطفال حياتهم أو قدرتهم على النمو نتيجة سوء التغذية، فيما تفخر «مؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال» بهذه الشراكة مع حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن خلال التعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وتوثيق الشراكات، يمكننا أن نُنقذ 5 ملايين طفل من العواقب المدمرة طويلة الأمد لسوء التغذية في سنواتهم الأولى، فلنتعاون معاً لنمنحهم فرصة الحياة.

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود - Jood.ae.»