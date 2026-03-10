الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في الدولة
10 مارس 2026 12:55

هالة الخياط (أبوظبي)

 شهدت مناطق متفرّقة من الدولة، صباح اليوم، سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، تزامناً مع تأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض في طبقات الجو العليا.وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الطقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة على المناطق الغربية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وأشار المركز إلى أن حركة الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة، تتراوح بين 10 و25 كم/س، وقد تصل سرعتها إلى 40 كم/س أحياناً، ما قد يؤدي إلى اضطراب البحر أحياناً في الخليج العربي، بينما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.
وبحسب النشرة الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية والجزر بين 29 و45 درجة مئوية، بينما تتراوح في المناطق الداخلية بين 33 و30 درجة مئوية، وفي المناطق الجبلية بين 24 و40 درجة مئوية، مع نسب رطوبة متفاوتة خلال اليوم.
وتوقّع المركز استمرار الأجواء الغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً خلال الأيام المقبلة، مع فرص سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية يوم غد الأربعاء، مع أجواء رطبة ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق. كما يُحتمل أن تشهد بعض المناطق أمطاراً متفرّقة يوم الخميس، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح قد يُثير الغبار أحياناً.
أما يوم الجمعة، فتكون الأجواء غائمة جزئياً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، مع فرص تشكُّل الضباب الخفيف أو الضباب صباح السبت على بعض المناطق الساحلية.

أمطار
أمطار خفيفة
أمطار خفيفة ومتوسطة
