«الطيران المدني»: حظر تام لتشغيل كافة أنواع الطائرات من دون طيار والرياضية الخفيفة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني على الحظر التام لتشغيل كافة أنواع الطائرات من دون طيار والرياضية الخفيفة، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.



وأضافت أن الالتزام بهذا القرار إلزامي وقطعي لتجنُّب الإجراءات القانونية.





