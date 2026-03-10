الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الطيران المدني»: حظر تام لتشغيل كافة أنواع الطائرات من دون طيار والرياضية الخفيفة

«الطيران المدني»: حظر تام لتشغيل كافة أنواع الطائرات من دون طيار والرياضية الخفيفة
10 مارس 2026 14:19

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني على الحظر التام لتشغيل كافة أنواع الطائرات من دون طيار والرياضية الخفيفة، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.

وأضافت أن الالتزام بهذا القرار إلزامي وقطعي لتجنُّب الإجراءات القانونية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطيران المدني
الهيئة العامة للطيران المدني
