10 مارس 2026
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران

شعار وزارة الدفاع
10 مارس 2026 15:21

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طائرات مسيرة
وزارة الدفاع
الإمارات
