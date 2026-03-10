الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي، ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة، من دون تسجيل إصابات حتى الآن. وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

تتعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي، ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن.



وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 10, 2026