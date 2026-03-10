الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي

أرشيفية
10 مارس 2026 16:21

أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، أنها تتعامل مع نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي، ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة، من دون تسجيل إصابات حتى الآن. وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي على منصة إكس.
وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
مجمع الرويس الصناعي
