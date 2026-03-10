الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس برلمان تنزانيا يؤكد تضامن بلاده مع الإمارات بمواجهة الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

صقر غباش
10 مارس 2026 16:41

 تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالة تضامن من معالي موسى آزان زونغو، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة، أعرب فيها عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة إزاء الاعتداء الإيراني على أراضيها.

 

وأكد موسى في رسالته أنه باسم الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة وباسمه الشخصي يعرب عن بالغ القلق إزاء الاعتداءات الإيرانية التي لا تزال تؤثر على استقرار منطقة الشرق الأوسط ورفاه شعوبها.

 

«فخر الوطن» ينعى شهيدي الوطن ويؤكد أن تضحياتهما ستظل نبراساً للعزة والوفاء
قطر تتصدى بنجاح لخمسة صواريخ باليستية إيرانية دون خسائر

وأشار إلى أنه في مواجهة الشدائد تظل الوحدة والأمل أقوى الحلفاء، مؤكداً على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين برلمان تنزانيا والمجلس الوطني الاتحادي.

 

وأعرب عن ثقته بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً دولة آمنة ومستقرة داعيا إلى أن يسود السلام والاستقرار في المنطقة وأكد أن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها قوية وثابتة.

 

المصدر: وام
صقر غباش
إيران
