"برج الخير" يخصص مليوني درهم لدعم "وقف أم الإمارات" ومشاريع الهلال الأحمر

خصصت إدارة وقف برج الخير، تبرعاً بقيمة مليوني درهم دعماً للأعمال الإنسانية، منها مليون درهم لدعم حملة وقف أم الإمارات، ومليونا آخر لدعم مشاريع وبرامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مبادرة تجسد روح التكافل المجتمعي وتعزز ثقافة الوقف والعمل الخيري في المجتمع.

وجاء الإعلان عن التبرع خلال أمسية رمضانية نظمتها إدارة الوقف بمشاركة سكان البرج وعائلاتهم، تزامناً مع عام الأسرة ويوم زايد للعمل الإنساني.

حضر الأمسية معالي الدكتور عمر الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.