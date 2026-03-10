الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

"برج الخير" يخصص مليوني درهم لدعم "وقف أم الإمارات" ومشاريع الهلال الأحمر

10 مارس 2026 16:46

خصصت إدارة وقف برج الخير، تبرعاً بقيمة مليوني درهم دعماً للأعمال الإنسانية، منها مليون درهم لدعم حملة وقف أم الإمارات، ومليونا آخر لدعم مشاريع وبرامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مبادرة تجسد روح التكافل المجتمعي وتعزز ثقافة الوقف والعمل الخيري في المجتمع.

 

وجاء الإعلان عن التبرع خلال أمسية رمضانية نظمتها إدارة الوقف بمشاركة سكان البرج وعائلاتهم، تزامناً مع عام الأسرة ويوم زايد للعمل الإنساني.

 

أخبار ذات صلة
«الهلال الأحمر» بالعين يتسلّم 2000 طرد غذائي من مركز سهيل بن عويضة الخييلي
أبناء حمد بن سهيل الخييلي يتبرعون بـ 9 ملايين درهم دعماً للمؤسسات والمبادرات الخيرية

حضر الأمسية معالي الدكتور عمر الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

 

المصدر: وام
أم الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
