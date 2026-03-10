الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"جمارك أبوظبي" تحذر من رسائل نصية تنتحل صفتها أو صفة جهات وشركات شحن

جمارك أبوظبي تحذر من رسائل نصية تنتحل صفتها أوصفة جهات وشركات شحن
10 مارس 2026 17:08

حذرت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي من رسائل نصية احتيالية يتم تداولها عبر الرسائل النصية و"آي مسج" تنتحل صفتها أو صفة جهات وشركات شحن، وتدعو الجمهور والمتعاملين إلى عدم التفاعل معها، أو فتح أي روابط مرفقة، نظراً لكونها غير موثوقة وقد تستهدف الحصول على بيانات شخصية أو معلومات حساسة.

 

وأوضحت الإدارة أن هذه الرسائل قد تتضمن ادعاءات بوجود شحنة أو طلب تحديث بيانات، وتستخدم أحياناً أرقاماً أو مسميات توحي زوراً بارتباطها بجهات رسمية، بهدف استدراج المتعاملين والاستيلاء على بياناتهم.

 

وشددت الإدارة على ضرورة عدم مشاركة أي معلومات شخصية مع جهات غير معروفة، والاعتماد على القنوات الرسمية الخاصة بها للحصول على الخدمات والمعلومات تجنباً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.

 

أخبار ذات صلة
أسواق الإمارات تشهد انسيابية في تدفُّق السّلع بكميات وفيرة
9.4 % نمو المعاملات الرقمية في جمارك أبوظبي خلال 2025

وأكدت جمارك أبوظبي التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية بيانات المتعاملين، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد ومعالجة محاولات الاحتيال، داعية الجمهور إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية في حال تلقي أي رسائل مشبوهة تنتحل صفتها، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من محاولات التصيد الإلكتروني.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام
جمارك أبوظبي
رسائل
رسائل إلكترونية
شركات الشحن
آخر الأخبار
شخصان يحييان ذكرى زلزال وتسونامي عام 2011 بمحافظة إيواتي
الأخبار العالمية
اليابان تحيي ذكرى مرور 15 عاماً على الزلزال المدمر
اليوم 11:22
محمد البريكي يتوسط حضور الأمسية. (من المصدر)
التعليم والمعرفة
بيت الشعر في الشارقة يحتفي باليوم العالمي للشعر
اليوم 11:11
شعار وزارة الطاقة والبنية التحتية
علوم الدار
"الطاقة والبنية التحتية".. إنجازات نوعية ترسخ ريادة الإمارات وتعزز الاستدامة
اليوم 10:58
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية
اليوم 10:51
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار يسترد خسائره أمام العملات الرئيسية
اليوم 10:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©