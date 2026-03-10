الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

10 مارس 2026 17:34

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقي، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 05:32 والجزرالأول عند الساعة 72:12، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا قد يضطرب أحياناً في الصباح، ويحدث المد الأول عند الساعه 16:10 والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الأول عند الساعة 08:41 والجزر الثاني عند الساعة 20:35.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس في الإمارات
