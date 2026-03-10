الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الألماني أكد خلاله تضامن بلده مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الألماني أكد خلاله تضامن بلده مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها
10 مارس 2026 20:32

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، تناولا خلاله التطورات الإقليمية في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكد فخامته خلال الاتصال تضامن ألمانيا مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، معرباً عن إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات، وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة والتي تمثل انتهاكاً لسيادتها والقوانين الدولية.

كما أعرب فخامته عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، وتقديره للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بالرعايا الألمان والمقيمين فيها، وحرصها على ضمان سلامتهم وتسهيل إجراءاتهم خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق

وأكد الجانبان أن احتواء التصعيد يمثل أولوية قصوى، داعين إلى تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط، بما يجنِّبها مزيداً من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
ألمانيا
فرانك فالتر شتاينماير
إيران
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
اليوم 23:28
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
الرياضة
«اليوروليج»: نتائج دبي لكرة السلة تعزز حظوظه في سباق المراكز الـ10 الأوائل
اليوم 23:15
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف قنصلية الإمارات في كردستان العراق
اليوم 23:12
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اقتصاد
%216 نمو في عدد الشركات المسجلة بمناطق عجمان الحرة خلال 2025
اليوم 23:09
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
الرياضة
بلاتيني: رئيس الفيفا مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ
اليوم 23:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©