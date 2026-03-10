الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

البرلمان العربي يرفض ويدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد دعمه الشامل لإجراءات الإمارات لحماية سيادتها

البرلمان العربي يرفض ويدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد دعمه الشامل لإجراءات الإمارات لحماية سيادتها
10 مارس 2026 20:35

تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، رسالة من معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أكد فيها وقوف البرلمان العربي التام إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضامنه الكامل معها في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية.
وأدان اليماحي في رسالته بأشد العبارات هذه الاعتداءات، التي تستهدف دولة الإمارات، مؤكداً رفض البرلمان العربي لهذه الممارسات، التي تمثل انتهاكاً جسيماً لسيادتها الوطنية وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن هذه الاعتداءات تعكس نهجاً مرفوضاً من التصعيد والممارسات العدائية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مبيناً أنها تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار، وأوضح أنها تمثّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتقوّض أُسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد معالي محمد أحمد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية أمنها الوطني ومقدرات شعبها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً تكفله القوانين والمواثيق الدولية، كما أعرب عن إشادة البرلمان العربي بعزيمة القوات المسلحة الإماراتية في التصدي لهذه الاعتداءات بكل حزم واقتدار.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإيرانية، يمثل تهديداً للأمن القومي العربي ويقوّض فرص الاستقرار الإقليمي، مما يستدعي موقفاً عربياً ودولياً حازماً يضع حداً لهذه الممارسات، ويلزم باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على السيادة المتساوية بين الدول وعدم المساس بوحدة وسلامة أراضيها.

واختتم رسالته بالإعراب عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بدوام الأمن والاستقرار والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.

 

المصدر: وام
