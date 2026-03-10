الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«فخر الوطن» ينعى شهيدي الوطن ويؤكد أن تضحياتهما ستظل نبراساً للعزة والوفاء

«فخر الوطن» ينعى شهيدي الوطن ويؤكد أن تضحياتهما ستظل نبراساً للعزة والوفاء
10 مارس 2026 22:00

نعى مكتب فخر الوطن شهيدي الوطن الملازم أول علي صالح الطنيجي والنقيب طيار سعيد راشد البلوشي من أبناء الإمارات العربية المتحدة اللذين ارتقيا دفاعاً عن الواجب وأداءً لرسالتهما النبيلة في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.
وأعرب المكتب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى القيادة الرشيدة، وإلى أسرتي الشهيدين وذويهما، مؤكداً أن هذه التضحيات الجليلة ستبقى مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن، وسوف تظل حاضرة في وجدان المجتمع الإماراتي، باعتبارهم رمزاً للعطاء والتضحية والإخلاص.

وأشار مكتب فخر الوطن إلى أن شهداء الإمارات سطّروا ببطولاتهم صفحات مشرقة في سجل الوطن، مقدّمين أسمى معاني الولاء والانتماء، ومجسّدين القيم النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الشجاعة والتفاني في أداء الواجب.

وأكد المكتب أن تضحيات الشهداء تمثل وسام شرف للوطن وأبنائه، وستظل نبراساً يُلهم الأجيال القادمة معاني التضحية والفداء في سبيل حماية المكتسبات الوطنية وصون أمن المجتمع واستقراره.

واختتم مكتب فخر الوطن بالتأكيد على أن دولة الإمارات، بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي، ستبقى متمسكة بقيم الوفاء للشهداء وتخليد ذكراهم؛ تقديراً لما قدّموه من بطولات ستظل خالدة في مسيرة الوطن.

المصدر: وام
مكتب فخر الوطن
شهداء الوطن
شهداء الإمارات
الإمارات
إيران
القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
